Встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с председателем Сената Пакистана Юсуфом Разой Гилани состоялась в рамках 150-й Ассамблеи МПС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Стороны обсудили ключевые направления белорусско-пакистанского сотрудничества, наметив основные перспективы его развития.

Спикеры уверены в том, что дальнейшее взаимодействие принесет значительные результаты и будет способствовать процветанию как Беларуси, так и Пакистана.

Также на полях 150-й Ассамблеи МПС прошла двусторонняя встреча белорусских парламентариев с узбекскими коллегами. Основная тема — подготовка к проведению третьего белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который планируется в Беларуси этим летом.

Белорусскую сторону на встрече представляли председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович и заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Ирина Левкович. Основные моменты обозначили также председатель Комитета Сената по вопросам молодежи, женщин, культуры и спорта Орзигул Козихонова, сенатор и член комитета Малика Кадирханова, директор Центра изучения деятельности территориальных представительных органов Кувондик Мукумов.