По словам первого заместителя министра образования Александра Бахановича, как и ранее будут обеспечены равные прозрачные условия для всех абитуриентов. В том числе создадут необходимые возможности для поступления одаренных и талантливых абитуриентов на востребованные экономикой специальности, а также обеспечат набор выпускников профильных классов и на условиях целевой подготовки кадров.

Набор в вузы сохраняется на уровне 2024 г. Причем на бюджетную форму план увеличен на 400 мест и совокупно составляет 31,8 тыс. Для «платников» выделено 16,5 тыс. мест в вузах Беларуси.

В ходе брифинга начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов напомнил о нюансах вступительной кампании для абитуриентов, поступающих в вузы на целевое обучение.

– По целевому приему изменений в 2025 году нет. Это отдельный формат поступления в вузы, вынесенный за рамки основной вступительной кампании. Как и в прошлом году, прием абитуриентов на условиях целевой подготовки кадров стартует в конце июня, – отметил Сергей Пищов.

Прием документов абитуриентов-целевиков вузы организуют с 27 июня по 2 июля. Вступительные экзамены пройдут с 4 по 10 июля.

– В университетах проэкзаменуют целевиков по первому предмету профильного испытания, установленного для конкретной специальности. Они буду организованы в устной или практической форме в зависимости от учебного предмета. В предметные комиссии вузов в обязательном порядке включат преподавателей университетов и учреждений общего среднего образования, – обратил внимание начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования.

Он напомнил, что уже с декабря 2024 г. на сайтах Министерства образования и вузов Беларуси размещен перечень вопросов по предметам, которые будут включены в билеты для сдачи вступительного испытания целевиками.

Зачисление в ряды первокурсников проведут по 12 июля.

– Целевой прием имеет свои особенности. Для поступлении на каждое выделенное место по каждой специальности должен быть обеспечен конкурс. Также есть требование к среднему баллу документа об образовании, – напомнил Сергей Пищов.

Средний балл школьного аттестата должен быть не ниже 7. Исключение составляют наиболее востребованные экономикой специальности, при поступлении на них нет ограничений по среднему баллу.

Сейчас ведомство формирует планы целевой подготовки. Квоты, которые были в прошлом году, сохранились и в текущем. По медицинским специальностям количество целевых мест может доходить до 80%, по остальным – до 70%.

До 1 мая Министерство образования подготовит приказ. Абитуриенты будут проинформированы о заказчиках кадров, для которых утвердят целевые места на подготовку специалистов для дальнейшего заключения договоров о целевой подготовке

Остается добавить, что в 2025 году абитуриентов ждет важное нововведение. Подача документов станет более удобной благодаря введению электронной записи через личный кабинет на портале РИКЗ. Теперь не нужно стоять в очередях, чтобы подать документы в вуз.

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