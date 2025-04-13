Детей войны, таких как жительница г. Буда-Кошелево Маргарита Михайловна Гусакова, – тысячи, миллионы. Они, как никто другой, помнят ужасы, которые пришлось пережить, и знают цену свободы.

Когда началась Великая Отечественная война, Рите было 12 лет. Она окончила пять классов и вместе с подружкой радовалась летним каникулам. Дату 22 июня 1941 года Маргарита Михайловна запомнила навсегда. Весть о том, что началась война, разнеслась мгновенно. Люди, оглушенные зловещим сообщением, были застигнуты врасплох.

Семья Гусаковых на тот момент жила в Витебске. Уже 25 июля город был подвергнут массированным налетам немецко-фашистской авиации. Было принято решение уходить из города. Так Рита, ее сестра Гера, брат Юра, бабушка и родители оказались в деревне Воеводки. Уходили наспех, почти с пустыми руками, но и этот населенный пункт скоро был захвачен немцами. Наступило тяжелое время, фашисты зверствовали: забирали у населения еду, домашний скот, угоняли молодежь в Германию. Народ жил в страхе. На глазах Риты была расстреляна семья ее подруги.

Но люди не склонили головы перед оккупантами. Мужчины уходили на фронт добровольцами, создавались партизанские отряды, которые всеми силами боролись с захватчиками. Семья Риты, живя в деревне, работая по хозяйству, в огороде, оказывала помощь народным мстителям: пекла хлеб для партизан. Негласно была установлена норма: от одной хаты – двадцать буханок хлеба ежедневно. Печи топились круглосуточно. Ночью партизаны незаметно пробирались в деревню и забирали испеченный для них хлеб. Мирные жители подвергались смертельному риску: за связь с партизанами грозила неминуемая смерть. Но, несмотря ни на что, они делали все, что могли. Многие поплатились за это своей жизнью.

Маргарита Михайловна и сейчас с содроганием вспоминает, как немцы, после того как подорвался на мине их офицер, согнали всех жителей к комендатуре и заставляли признаться, кто это сделал. В ответ было молчание. В тот день фашисты ограничились лишь допросом людей, это был канун Рождества, их отпустили. Но после праздника устроили массовый расстрел: гитлеровцы шли по деревне и стреляли в беззащитных граждан. Много сельчан погибло тогда. Расстреляли и деда Риты, Ивана Мироновича, остальные члены семьи чудом уцелели.

Витебск освободили 26 июня 1944 года. Люди не верили, что наконец они могут спокойно спать и не бояться облав, расстрелов. До окончательной победы оставался почти год, но советские войска упорно гнали врага со своей земли.

Горожане стали возвращаться в родные дома. К сожалению, многие не нашли своих жилищ: они были сожжены либо уничтожены при бомбардировках. К счастью, дом Гусаковых уцелел. Рита снова пошла в школу, но и здесь без трудностей не обошлось. Школа находилась в восьми километрах от дома, в другой деревне. Добираться было не на чем, ходили пешком. Школьников было шестнадцать человек, в дорогу отправлялись только после того, когда соберутся все. Зимы тогда были лютыми: с морозом, метелью. Заметало так, что сбивались с пути. Дети были очень дружными: старшие всегда шли впереди, прокладывая дорогу малышам. После занятий домой возвращались так же, все вместе.

Маргарита Михайловна с теплотой вспоминает своих школьных друзей, которые всегда были готовы прийти на помощь. Она и сама была очень отзывчивым человеком.

Училась Рита хорошо и, окончив в 1949 году семь классов, поступила в Витебский ветеринарный техникум. Было очень тяжело: родители не могли ей помочь, так как в семье росли младшие дети. И Рите рано пришлось стать самостоятельной. Она сама себе шила одежду, и это очень хорошо у нее получалось. А чтобы как-то увеличить свой скудный бюджет, девушка вместе с подругой-однокурсницей вынуждена была во время летних каникул работать на стройке. Приходилось разгружать кирпичи, доски, работать без перерыва.

Несмотря ни на какие трудности, в 1953-м она успешно окончила техникум и получила долгожданный диплом. По распределению пришла на работу в Буда-Кошелевскую ветлечебницу. Работа ей нравилась, и девушка решила учиться дальше, в 1954 году заочно поступив в Горецкую сельскохозяйственную академию.

Учась в академии, Маргарита работала ветеринарным врачом в колхозе «Путь к коммунизму», затем в колхозе имени Горького Буда-Кошелевского района. Здесь же познакомилась со своим будущим мужем Николаем. Вскоре молодая семья переехала в поселок Красный Курган. Супругов пригласили на работу в Буда-Кошелевский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства преподавателями. Маргарита Михайловна заочно поступила в академию им. Тимирязева в Москве на педагогический факультет. Контрольные работы, сессии, маленькие дети – приходилось ночами сидеть над учебниками. Но благодаря пониманию и поддержке мужа она получила диплом педагога и преодолела очередную жизненную высоту.

Работать с молодежью Маргарите Михайловне нравилось: с удовольствием читала лекции, проводила практические занятия, заведовала лабораторией химии. Кстати, участвуя в республиканском смотре-конкурсе среди средних учебных заведений нехимического профиля, лаборатория занимала первые места. Даже будучи на пенсии, моя героиня работала учителем химии и биологии в Гавельской школе.

Сегодня Маргарита Михайловна на заслуженном отдыхе. К сожалению, ее мужа Николая Павловича уже нет в живых. Но рядом – близкие и родные люди. Она счастливая мама, бабушка и прабабушка. У нее двое прекрасных детей, пятеро внуков, четыре правнука и недавно родилась правнучка.

Не могу не сказать и об отце Маргариты Михайловны – Михаиле Романовиче Гусакове. На его долю выпало много испытаний: он принимал участие в освобождении Западной Белоруссии, в войне с белофиннами. Во время Великой Отечественной был политруком роты, затем комиссаром партизанского отряда. После освобождения белорусской земли ушел с регулярными войсками на фронт, где и воевал до победы. За заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Михаил Романович награжден орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды и медалью за «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, за которую были отданы жизни миллионов людей во имя мира, счастья и процветания будущих поколений. Этого забывать нельзя. Хочется пожелать всем, кто пережил страшные годы лихолетья, здоровья, тепла, мира, достатка, чтобы рядом всегда были родные и близкие люди.

Наталья Коротчикова

Фото из архива