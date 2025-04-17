Коллегам из Казахстана представили промышленный потенциал юго-восточного региона Беларуси, руководители организаций и предприятий рассказали о своей продукции, которая экспортируется в десятки стран мира, обсудили вопросы возможного сотрудничества.

«Гомсельмаш», «Спартак», Жлобинский мясокомбинат, Рогачевский МКК, «Речицадрев» и другие производители готовы поставлять свою продукцию, увеличивать объемы продаж, реализовывать совместные проекты.

Глава администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» Антонина Ежова рассказала о преимуществах резидентов свободной экономической зоны, пригласила партнеров из Казахстана к взаимовыгодному сотрудничеству.

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