С начала года в Гомельской области зафиксирован 571 пожар в природных экосистемах: 510 случаев горения травы и кустарников на площади свыше 182 гектаров, 46 лесных пожаров на площади свыше 84 гектаров и 15 торфяных пожаров на площади свыше 5,7 гектара.

В областном управлении МЧС дали несколько рекомендаций: разводить костры на придомовой территории и земельном участке следует при условии обеспечения гражданами непрерывного визуального контроля за процессом горения и тления, места для разведения костров должны быть обкопаны, очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности, рядом должны находиться средства тушения, остатки горящих материалов нужно потушить до полного прекращения тления.

Будьте внимательны и осторожны!

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