С начала года в Гомельской области зафиксировано 624 пожара в природных экосистемах: 561 случай горения травы и кустарников на площади свыше 196 гектаров, 48 лесных пожаров на площади свыше 97 гектаров и 15 торфяных пожаров на площади свыше 5,7 гектара.

В связи с установившейся теплой погодой в областном управлении МЧС напомнили, что за незаконное выжигание сухой растительности предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 базовых величин. А за разведение костров в запрещенных местах предусмотрен штраф до 12 базовых величин.

Будьте внимательны и берегите себя!