В канун Воскресения Христова с поздравлениями с этим великим праздником и наилучшими пожеланиями к жителям города и района обратился Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко:

– Дорогие братья и сестры! Святую Пасху мы ликующе встречаем сразу после самого строгого в году Великого поста.

Пасха Христова стала всенародным праздником, несущим любовь и высокую духовную радость. Она объединяет людей, вселяет надежду на торжество справедливости, укрепляет веру в высокие нравственные идеалы, наполняет добрыми чувствами милосердия и сострадания, напоминает о бережном отношении к традициям и друг к другу.

Пасхой называют день, когда Христос, распятый на Голгофе за грехи людей, воскрес из мертвых. Его тело обвили плащаницей и положили в пещере. Прежде Христос говорил о своем воскресении на третий день после окончания земной жизни, поэтому иудейские первосвященники попросили поставить на входе стражу, чтобы ученики не могли тайно вынести тело учителя. А когда в пещеру пришли женщины-мироносицы, перед ними ко гробу сошел ангел и отвалил от него камень. Произошло землетрясение. Стража была повергнута в страх, а ангел сказал мироносицам, что Христос воскрес. Тогда же Он явился своим ученикам, и вскоре благую весть услышали во всем мире.

Христово Воскресение символизирует победу добра над злом, света над тьмой, веры над безверием. Этот вечный праздник помогает нам осознать значение самых главных жизненных ценностей – мира, согласия и добрососедства, учит сопереживанию, любви к ближнему, сохранению и приумножению духовных ценностей, вдохновляет на добрые дела и устремления.

Разделяя радость этого Великого дня, желаю всем милостей божиих и душевного спасения. Пусть пасхальное ликование останется в ваших сердцах на весь год как неиссякаемый источник сил, любви и способности творить добро. Пусть ваши ангелы и святые никогда не покидают вас и направляют по верному пути, а души будут всегда наполнены светом и теплом.

С Пасхой Христовой! Пусть Пасхальное торжество войдет в каждый дом, в каждую семью и всюду будут слышны радостные слова: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Елена БЕЛКО

Фото из архива