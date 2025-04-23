В рамках акции реализуются мероприятия, направленные на своевременное выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактику и преодоление кризисных ситуаций.

РОО «Белорусское Общество Красного Креста» в рамках акции и в целях поддержки детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, организован сбор благотворительных средств для помощи.

Все собранные денежные средства будут перечислены на расчетный счет областной благотворительной организации и в дальнейшем направлены на приобретение для детей необходимых вещей.

Не оставайтесь в стороне!