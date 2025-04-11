Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь в период с 15 марта по 8 июня проводит специальное комплексное мероприятие «Нерест» с целью предотвращения нарушений природоохранного законодательства и недопущения использования запрещенных орудий лова.

Обращаем внимание! Граждане, добровольно сдавшие запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от ответственности.

За подробной информацией, действующих запретах либо для сообщения фактов нарушения природоохранного законодательства можно обратиться по телефонам

8 (0232) 32-70-00, +375 33 633-36-09.