В мероприятии приняли участие руководство района, представители силовых структур, предприятий и организаций, ветераны РОВД, общественность.

Сотрудников правоохранительных органов, ветеранов РОВД поздравил с 63-й годовщиной со дня образования отдела внутренних дел председатель райисполкома Анатолий Гапоник:

– Благодаря труду и самоотверженности белорусской милиции мы чувствуем защиту и порядок. Личный состав райотдела не раз на деле доказывал свою решительность, высокую гражданскую позицию, ответственность и оперативность. Высокий авторитет милиции – заслуга тех, кто стоял у истоков ее создания, и тех, кто в настоящее время, бережно храня и поддерживая традиции службы, своим самоотверженным трудом вносит значимый вклад в общее дело служения закону, народу и Отечеству. Ваша работа – не просто профессия, а образ жизни, требующий полной самоотдачи, выдержки, мужества. Во многом благодаря вашей сложной, но такой необходимой работе, службе дни и ночи, сохранены стабильность и согласие, которые являются залогом процветания нашей страны. Убежден, что и в дальнейшем при решении поставленных задач вы будете образцом преданного служения народу и Родине, олицетворяя при этом стабильность и законность.

Глава района поблагодарил семьи сотрудников милиции, которые помогают держать им этот оберегающий район от преступности щит. Без этой поддержки невозможно было бы нести службу достойно. Отдельные слова благодарности Анатолий Гапоник выразил ветеранам милиции за то, что они посвятили себя службе и продолжают оставаться в строю, а также нынешним сотрудникам милиции: «Как было сказано, вы держите щит, оберегающий нас от преступности. Пусть мы будем жить так, чтобы не приходилось поднимать его».

Анатолий Генрикович вручил отличившимся сотрудникам заслуженные награды. Благодарности районного исполнительного комитета за умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленную при проведении служебных мероприятий, и в связи с Днем образования отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома объявлены: майору милиции Анне Шумиловой, старшему инспектору профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; капитану милиции Виктору Пилипенко, участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; лейтенанту милиции Василию Пыжикову, оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел райисполкома.

За умелые и профессионально грамотные действия, инициативу, проявленную при проведении служебных мероприятий, и в связи с Днем образования отдела внутренних дел благодарственными письмами районного исполнительного комитета награждены: майор милиции Андрей Сергачев, старший инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; младший лейтенант милиции Денис Артеменко, инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения Государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; старший прапорщик милиции Петр Черняков, помощник дежурного оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; старший сержант милиции Павел Нестеренко, милиционер отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; Ольга Ахременко, заведующий группы по защите государственных секретов и документационного обеспечения; Анна Дергачева, инспектор отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома.



Начальник РОВД, полковник милиции Александр Мисников также вручил награды. За многолетнюю и безупречную службу в органах внутренних дел, образцовое и добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессиональное мастерство, достижение высоких результатов в служебной деятельности Указом Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2025 года медалью «За безупречную службу» третьей степени, награжден прапорщик милиции Владимир Ковалев, милиционер-водитель оперативно-дежурной службы милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома.

Приказом Министерства внутренних дел Республики Беларусь первое специальное звание среднего начальствующего состава «лейтенант милиции» присвоено прапорщику милиции Татьяне Коноваленко, участковому инспектору инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома. Звание «младший лейтенант милиции» присвоено сержанту милиции Денису Шакланову, участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; рядовому милиции Максиму Пилипенко, участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома.

Приказом УВД Гомельского облисполкома очередное специальное звание начальствующего состава «капитан милиции» присвоено старшему лейтенанту милиции Ольге Пигуновой, старшему инспектору по административной практике группы организационно-аналитической работы и административно-процессуального контроля милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома.

Приказом УВД Гомельского облисполкома очередное специальное звание начальствующего состава «старший лейтенант милиции» присвоено лейтенанту милиции Андрею Януковичу, старшему госавтоинспектору отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома.

Начальник районного отдела по ЧС Сергей Халдай вручил благодарность Гомельского областного управления МЧС майору милиции Екатерине Титоренко, начальнику отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома; капитану милиции Максиму Кашлачеву, инспектору дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома.

Начальник Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь капитан милиции Сергей Гулевич вручил благодарности Гомельского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь за оказание активного содействия Гомельскому областному управлению Департамента охраны Министерства внутренних дел в исполнении возложенных на него задач, а также в связи с Днем образования отдела внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома: подполковнику милиции Сергею Касакевичу, первому заместителю начальника отдела внутренних дел райисполкома; лейтенанту милиции Игорю Ермаченко, оперуполномоченному отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел райисполкома; лейтенанту милиции Эдуарду Закаряну, участковому инспектору милиции отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома.

Торжественные мероприятия на этом не закончились. По традиции сегодня будет дан старт легкоатлетическому забегу по городу. Место старта – от здания РОВД. Регистрация участников – с 14.30. Приглашаем всех любителей бега и здорового образа жизни!