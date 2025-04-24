23 апреля в 5.36 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Ивольск. Прибывшие спасатели при разборке обрушившихся строительных конструкций в горящей комнате обнаружили женщину (1953 г.р.) и ее сына (1980 г.р.). В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество в доме. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Ни в коем случае не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах. Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель.

При возникновении пожара немедленно звоните по номерам 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС