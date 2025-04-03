В период с 22 по 31 марта 2025 года Транспортная инспекция осуществляла контроль за перевозками детей в период весенних каникул. Стоит отметить, что не все автомобильные перевозчики отнеслись к этому делу с полной ответственностью, выявлен ряд нарушений в транспортной деятельности. Так, работниками филиала Транспортной инспекции по Гомельской области из проверенных 16 транспортных средств, в отношении 9 были выявлены нарушения. К ним относятся: неисправность транспортного средства – 4, отсутствие сведений о водителе в государственном информационном ресурсе «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении» – 1, отсутствие у водителя при себе договора обязательного страхования гражданской ответственности автомобильного перевозчика перед пассажирами – 1, отсутствие при себе у водителя заказ-наряда к договору фрахтования на перевозку пассажиров – 1, не прохождение водителем предрейсового медицинского обследования – 2. За указанные нарушения в отношении водителей автобусов и должностных лиц автомобильных перевозчиков начаты административные процессы.

Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушения правил перевозки пассажиров. Так, согласно ч.2 ст.18.11 КоАП, управление транспортным средством, имеющим неисправности, за исключением неисправностей, указанных в части 1 настоящей статьи, либо с несоблюдением условий, при наличии которых правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении, – влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины. Согласно ч. 1 ст. 18.22 КоАП, допуск к управлению транспортным средством лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо водителя, не прошедшего в предусмотренном законодательством случае обследование или контроль, либо лица, не имеющего права управления транспортным средством, – влечет наложение штрафа в размере от восьми до сорока пяти базовых величин. Согласно ст. 18.21 КоАП, допуск к участию в дорожном движении лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, транспортного средства, имеющего неисправности, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено, либо переоборудованного без соответствующего разрешения, либо не зарегистрированного в установленном порядке, либо в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, – влечет наложение штрафа в размере от четырех до шести базовых величин.

Филиал Транспортной инспекции по Гомельской области также обращает внимание автомобильных перевозчиков, что выполнение нерегулярных рейсов, к которым относятся в том числе перевозки детей на различные мероприятия и экскурсии, водителями, сведения о которых не включены в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, является нарушением требований Указа Президента Республики Беларусь от 25 января 2024 года №32 и данное нарушение квалифицируется по части 3 ст. 13.3 КоАП, за которое предусмотрен штраф в отношении юридического лица до 500 базовых величин.