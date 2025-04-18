Как рассказал главный агроном предприятия Геннадий Ратников, наступил самый оптимальный период, когда почва прогрелась до плюсовых температур. И в десятидневный срок необходимо провести все посевные работы. В этом сезоне на белорусский шелк на льнозаводе отведено 1100 га. На утро пятницы пройдено уже 70% площадей. В полях работают 2 посевных агрегата, 3 льняных сеялки СПУ. Перед закладкой семян вносят удобрения и проходят предпосевным агрегатом. Семена на предприятии собственные, закладываются на хранение в предыдущем сезоне и ожидают своего часа. После сева для аграриев наступит пора для подкормок и борьбы с сорняками.

Геннадий Александрович также делится, что сегодня нет вопросов с кадрами, и это немаловажно. Среди тех, кто закладывает основу будущего урожая, – механизаторы Денис Малофей и Александр Рубанов. Они знают толк в выращивании льна, начиная с обработки почвы под посев и завершая уборкой урожая.