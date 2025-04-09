Символично, что ее старт будет дан в день проведения республиканского субботника, а также в день завершения еще одной акции «Дай лесу новае жыццё!», которая с успехом проходит в эти дни.
Цель новой кампании — благоустройство и наведение порядка в лесном фонде, обустройство мест массового отдыха граждан и памятных объектов.
Чтобы принять участие в акции, всем желающим заблаговременно необходимо связаться с лесхозом или лесничеством и заявить о своем желании.
Вас обеспечат всем необходимым инвентарем.
Кампания продлится до 1 мая включительно!