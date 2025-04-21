Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление Ватикана в соцсети X.

В сообщении Ватикана указывается, что понтифик скончался в своей резиденции.

«Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего Отца Франциска, — заявил кардинал Кевин Фаррелл в эфире телеканала Ватикана. — Сегодня в 7.35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца».

Понтифик долгое время находился в римской больнице, страдая от двусторонней пневмонии. После длительной госпитализации Папа Римский не стал возглавлять предпасхальные ритуалы, а также пасхальную службу на площади Святого Петра.

Хорхе Марио Бергольо был избран Папой Римским 13 марта 2013 года. «Он стремился придать простоту своей великой роли и никогда не вступал во владение богато украшенными папскими покоями в Апостольском дворце, которыми пользовались его предшественники, заявляя, что предпочитает жить в общинной обстановке ради своего «психологического здоровья», — отмечает Reuters. По информации агентства, по состоянию на февраль 2025 года Франциск назначил почти 80% кардиналов-выборщиков, которые выберут следующего Папу.

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