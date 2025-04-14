23, 25 апреля с 14.00 до 16.00 по адресу г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2, будет организована районная «Молодежная ярмарка вакансий» по вопросу трудоустройства как на постоянную, так и на временную работу выпускников учебных заведений и учащейся молодежи в свободное от учебы время.

Приглашаем желающих принять участие в данном мероприятии.

За консультацией обращаться к специалисту управления по труду, занятости и социальной защите (каб. 3) по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2. Телефон 8 (02336) 7-74-54.