Финал IV Открытого республиканского конкурса хореографического искусства «Время танцевать», организатором которого с 2022 года является ГУ «Республиканский культурно‑просветительский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, пройдет 5 апреля в концертном зале «Минск». О подготовке к нему и об итогах отборочного тура рассказали организаторы конкурса.

— За спиной у многочисленного коллектива организаторов достаточно трудный и длительный путь, — отметил директор Республиканского культурно‑просветительского центра Александр Сидоренко. — На днях мы разместили список участников, которые прошли отборочный тур. На самом деле длительный процесс подготовки к конкурсу шел весь год, как только состоялся финал предыдущего.

В этом году, по словам Александра Сидоренко, поступило более 100 заявок на выступление в рамках финального дня:

— Отобрали 85 конкурсных номеров. Эти цифры говорят о том, что интерес к конкурсу растет. И если сравнить с проектом 2024 года, то это увеличение более чем на 20 конкурсных выступлений.

Генеральный партнер проекта — ОАО «АСБ Беларусбанк». Партнером в 2025 году выступило УП «Минскинтеркапс». На конкурс заявлено 40 коллективов. Не в первый раз выступят участники из России и Китая. Победителей определят по пяти номинациям: классический, современный, эстрадный, народный и бальный танец. В лидерах номинаций этого года — народный танец (34 номера), современный танец (19 номеров) и эстрадный танец (18 номеров). Самой популярной номинацией, как и прежде, стал народный. За звание лучшего смогут побороться солисты, ансамбли и коллективы по шести возрастным категориям: от четырех лет и старше (возраст не ограничен).

Конкурс предусматривает насыщенную образовательную программу с двумя мастер‑классами: «Розныя скокi — ды ва ўсе бокi» по белорусскому народному танцу проведет Любовь Новик, «Современный танец и раскрытие своих способностей» — основатель и главный балетмейстер студии «Рэдиданс» Ольга Губарь.

— В своих мастер‑классах я хочу показать, что народный танец совсем не скучный и не однобокий, — поясняет старший преподаватель кафедры хореографии БГУКИ, экс‑солистка и репетитор ансамбля «Хорошки» Любовь Новик. — Хочется, чтобы ушли какие‑то стереотипы у молодежи. Так, в прошлом году мы развенчивали стереотипы в отношении хороводов, и нам это удалось. Важно передать молодежи это знание.

У народного танца очень тесная связь с современностью. Он достаточно сильно трансформировался за последнее время. Традиция и новаторство не соперничают друг с другом, они идут рядом. Многие традиции сегодня живы, только теперь они называются по‑другому: сегодня проходят танцевальные батлы, а раньше это называлось переплясом. Наши предки выкидывали такие коленца, что многим современным хореографам и не снились.

В составе жюри — авторитетные деятели культуры и искусства, профессиональные хореографы. Среди них народный артист Беларуси, солист Большого театра Константин Кузнецов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, балетмейстер‑репетитор Государственного академического ансамбля танца, худрук заслуженного любительского коллектива «Крыжачок» Игорь Музалевский и другие. Председатель жюри — заслуженный деятель искусств, профессор БГУКИ Светлана Гутковская.

По итогам конкурса лауреаты I, II и III степени, а также победители в номинациях будут награждены дипломами и призами. Обладателя Гран‑при ждет серьезный денежный приз — 200 базовых величин. Также будут вручены диплом за воплощение хореографии по теме 80‑летия Великой Победы и дополнительный приз за лучшую балетмейстерскую работу.

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