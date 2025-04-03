Открывая мероприятие, Наталья Киселева подчеркнула: «Участвуя в проекте, вы вносите свой личный вклад в ту Великую Победу, которая была 80 лет назад, и в сегодняшний мир. Вы знаете о войне не так много, и она кажется вам очень далекой. А о ней нужно помнить: ведь те, кто забывает свое трагичное прошлое, не имеет и светлого будущего. И я надеюсь, что впереди нас ждет еще много лет мирной жизни. Но вы должны помнить, что от вас зависит, какую Беларусь вы оставите своим детям».