В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель сельского Совета депутатов Анна Стасева, члены Молодежного совета при райсовете, депутатский корпус, а также учащиеся школы и жители агрогородка.

Обращаясь к участникам мероприятия, Анна Антоновна отметила: «Современный мир стремительно меняется, и сегодня важно, чтобы подрастающее поколение помнило о подвиге героев Великой Отечественной войны. Это необходимо для сохранения исторической памяти и связи между поколениями. Именно на это и направлен проект. Мы должны осознавать, какой ценой наши деды и прадеды добыли Победу, подарив нам мирное небо и светлое будущее».

Выступления впечатлили как разнообразием, так и высоким уровнем подготовки. Исполнение номеров никого не оставило равнодушным, сдержать эмоции было непросто. Не менее запоминающимся стало и совместное исполнение легендарной песни «Катюша».

Молодое поколение обязательно приложит все усилия, чтобы сохранить мир, завоеванный такой большой ценой, выразила уверенность Наталья Киселева. Именно благодаря бережному отношению к истории, память о великом подвиге будет передаваться из уст в уста, от поколения к поколению.

В завершение участники мероприятия возложили цветы к братской могиле и почтили память погибших героев минутой молчания.