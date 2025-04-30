В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель Морозовичского сельисполкома Алла Братикова, члены Молодежного совета при райсовете, депутатский корпус, а также учащиеся школы и жители агрогородка.



Обращаясь к участникам мероприятия, Наталья Никитовна подчеркнула: «Недавно Президент посетил Волгоград – город, который навсегда вошел в историю как Сталинград. В своем выступлении он отметил, что долгие годы многие архивные документы, свидетельствующие о зверствах фашистов на белорусской земле, оставались засекреченными. Это делалось из бережного отношения к психике подрастающего поколения. Однако пришло время открыть правду – мы обязаны показывать подлинный ужас войны, чтобы никто и никогда не забывал о цене свободы и независимости, которые сейчас есть у нас. Мы не просто должны помнить о подвиге наших предков, мы обязаны гордиться поколением победителей, чья кровь течет в нас. Замалчивать Великую Победу или относиться к ней без должного почтения недопустимо».

Мероприятие запомнилось продуманной подборкой номеров – ярких, душевных и разноплановых, каждый из которых находил эмоциональный отклик у зрителей. Кульминацией стало совместное исполнение легендарной песни «День Победы».

Затем участники проекта возложили цветы к воинскому захоронению, почтили минутой молчания память воинов-земляков, погибших в годы войны.