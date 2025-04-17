С активным участием члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председателя Гомельского областного Совета депутатов Екатерины Зенкевич и председателя Светлогорского районного Совета депутатов Людмилы Величко прошел Единый день информирования на Светлогорском ЦКК. Главная тема обсуждения – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия еще раз вспомнили трагические события военного прошлого, важные даты и имена героев.

— По данным Генеральной прокуратуры на территории Беларуси фашистскими карателями было организовано 578 лагерей смерти, проведено не менее 187 крупных карательных операций, уничтожено не менее 12 348 сел и деревень. Не менее 288 деревень были полностью сожжены с жителями и так и не возродились, в их числе и полесская деревушка Ола в Светлогорском районе, — такие печальные цифры статистики прозвучали из уст спикеров мероприятия.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне – событие, значение которого не тускнеет от неумолимого бега времени. Сколько бы десятилетий ни прошло, память о подвиге доблестных победителей и благодарность за завоеванную свободу навсегда сохранятся в наших сердцах. А в этот год, год 80-летия Великой Победы, ей посвящены тысячи акций и мероприятий, которые пройдут по всей стране. К ним подключаются все предприятия и организации, учреждения культуры и образования, представители власти, депутаты, молодежь и школьники, жители нашей страны. О самых значимых мероприятиях рассказала присутствующим Екатерина Зенкевич.

— Наш священный долг — сохранить память о прошлом. Передать ее подрастающему поколению, чтобы молодежь знала, какой ценой достался нам мир, и старалась делать все возможное, чтобы его сохранить, — обратилась к трудовому коллективу Светлогорского ЦКК сенатор.

Также внимание участников встречи Екатерина Анатольевна обратила на деятельность Совета Республики Беларусь, в частности, внесение изменений в некоторые законы, касающиеся выдачи кредитов и микрозаймов, закона о дорожном движении и других. Остановилась на социально-экономическом развитии Гомельщины, рассказала не только о сделанном, но и поделилась планами на будущее. Деятельность депутатов, решенные с их помощью вопросы граждан также привлекли внимание работников предприятия.

По завершении встречи присутствующие задали членам информгруппы волнующие вопросы, касающиеся молодежной политики, арендного жилья, здравоохранения и благоустройства города и района. На все вопросы получены ответы и даны разъяснения.

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