Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в заседании экспертно-консультативного совета, где был рассмотрен проект Закона Республики Беларусь «О риэлтерской деятельности».

«В ходе своей профессиональной деятельности я неоднократно убедилась, что законы в нашем государстве идут от жизни. Законотворчество основывается на системном анализе правоприменительной практики, потребностей и запросов наших граждан. Проект Закона «О риэлтерской деятельности» концептуально не изменяет действующий механизм регулирования данной сферы, но в целом устанавливает дополнительные механизмы и инструменты для разрешения существующих проблемных вопросов», – отметила сенатор.

По словам члена Совета Республики, новации были поддержаны не только потребителями услуг, но и риэлторами.