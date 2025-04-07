Что делать физическим лицам, которые вовремя не подали декларацию о доходах, рассказали БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам (МНС).

«31 марта 2025 года закончился срок предоставления физическими лицами налоговых деклараций за 2024 год. Лицам, не представившим налоговую декларацию вовремя, необходимо самостоятельно подать ее до наступления срока уплаты подоходного налога, а именно не позднее 2 июня 2025 года. После 2 июня 2025 года подоходный налог будет предъявляться физическим лицам к уплате на основании акта камеральной проверки, с начислением пени и привлечением к административной ответственности», — отметили в МНС.

В ведомстве обратили внимание, что в текущем году впервые производится представление налоговой декларации физическими лицами, чей совокупный доход за 2024 год (доходы по трудовым и гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности, дивиденды) превысил Br200 тыс.

Если в представленной декларации указаны неполные или ошибочные сведения, можно подать до срока уплаты налога уточненную декларацию, в которой необходимо отразить правильные сведения о полученных доходах.