Какие варианты действий существуют в ситуации, когда родственник нуждается в уходе, разъяснили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что, если человек готов самостоятельно обеспечивать уход, то он может бесплатно обучиться необходимым навыкам в территориальном центре социального обслуживания. Также стоит обратиться за назначением пособия по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1-й группы. При определенных условиях можно работать и получать пособие по уходу. Для этого нужно работать по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени (то есть не более половины нормальной продолжительности рабочего времени суммарно).

Если вы получаете пособие по уходу, родственник все равно может получить ряд социальных услуг на дому. Это услуги сиделки (до 8 часов в месяц), услуги дневного присмотра (до 8 часов в месяц) и отдельные социально-бытовые услуги. При необходимости решения личных и семейных вопросов может быть предложено краткосрочное проживание родственника, нуждающегося в постоянном уходе, в социальном пансионате на возмездной основе до 1 месяца, не более 3 раз в году.

Если же человек не готов самостоятельно обеспечивать уход, то необходимо обратиться в ТЦСОН за услугами социального работника. Социальный работник положен неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, достигшим установленного пенсионного возраста, а также инвалидам 1-й и 2-й группы. В среднем часовой тариф обойдется в Br0,80. Количество визитов социального работника определяется исходя из пожеланий человека и перечня оказываемых ему социальных услуг — от одного до пяти раз в неделю.

Также можно оформить услугу сиделки для людей с резко выраженным ограничением способности к самообслуживанию и передвижению или услугу дневного присмотра для людей с когнитивными нарушениями.

Кроме того, пожилой человек/инвалид может посещать ТЦСОН в условиях дневного пребывания. Там можно находиться до 8 часов в день. В территориальном центре существует множество кружков по интересам, в том числе физической активности, есть возможность получения психологической помощи и многое другое.

Существует также так называемый «детский сад для пожилых и инвалидов», то есть дневное пребывание в социальных пансионатах. Воспользоваться такой услугой можно до 5 раз в неделю, до 12 часов за одно посещение. Человеку предоставляются койко-место, четырехразовое сбалансированное питание, медицинские и социально-реабилитационные услуги, а также за ним обеспечивается уход.

Можно рассмотреть и проживание в социальном пансионате. Он положен гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, и инвалидам 1-й и 2-й группы. Главное, чтобы человек был нуждающимся в постоянном уходе по медицинскому заключению.