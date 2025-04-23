Учащиеся района присоединятся к Международному историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы», который пройдет на базе СШ №1 райцентра.

25 апреля 2025 в 12.00 час. в онлайн формате состоится Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». В Гомельской области участниками проекта станут 804 человека, которые будут подключены на 25 точках онлайн (список точек подключения прилагается).

Центральная точка подключения — Музей истории Великой Отечественной войны (г. Минск, пр. Победителей, 8). Гомельскую область в г. Минске представят 17 человек – учащиеся учреждений общего среднего образования, имеющие значимые успехи и достижения в учебе и общественной деятельности, победы на олимпиадах по истории, творческих конкурсах на тему Великой Отечественной войны.

Диктант проводится в целях привлечения молодежи к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Задачами проекта являются предоставление участникам возможности получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны, объективную информацию об уровне исторической грамотности, привлечение внимания общественности к проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Участники исторического диктанта — учащиеся 9-11 классов учреждений общего среднего образования, учащиеся учреждений среднего специального образования и студенты первой ступени высшего образования, которым предстоит за 45 минут выполнить 25 заданий, разработанных Институтом истории НАН Беларуси и Национальной библиотекой Беларуси.

На основании количества правильно выполненных заданий и затраченного времени будет сформирован итоговый рейтинг, на основании которого будут определены победители проекта: три на районном и 15 на областном уровне. 100 лидеров республиканского рейтинга получат памятные сертификаты.

Организаторами проекта в Республике Беларусь выступают БРСМ и Министерство образования.