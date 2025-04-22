Сегодня учащиеся Уваровичской средней школы в рамках инновационного проекта организовали добрую и творческую акцию – мастер-класс по росписи пряников для детей Буда-Кошелевского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Под руководством педагогов школьники подготовили ароматные пряники, цветную глазурь и все необходимое для украшения. В теплой атмосфере ребята вместе с воспитанниками ЦКРОиР создавали яркие съедобные шедевры, украшая их традиционными пасхальными узорами, символами весны и добра.

— Такие встречи не только дарят радость, но и учат детей взаимопониманию, доброте и творческому сотрудничеству, — отметила одна из организаторов мероприятия.

В завершение мастер-класса все участники обменялись сладкими подарками и праздничными пожеланиями. Подобные инициативы помогают создавать инклюзивное пространство, где каждый ребенок чувствует себя частью большого и дружного сообщества.