Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА. Речь шла про комплекс вопросов развития белорусской столицы. Затрагивались как более общие вопросы, среди которых социально-экономические показатели и перспективы развития Минска, строительство жилья и благоустройство, так и предметные, хозяйственные аспекты жизнедеятельности города, затрагивающие интересы каждого жителя, например наличие парковочных мест и эффективность системы водоотведения.

О социально-экономическом развитии Глава государства отметил, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5%, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП. Инвестиции столицы составляют около 22% от республиканских показателей. Инвестиции в основной капитал сложились на уровне 119%, заработная плата выросла почти на 20%. «Все, вроде бы, неплохо, — оценил Президент. — Квартал прожили. Перспективы? Что мы увидим в этом году?» Показатели социально-экономического развития Минска за прошлый год и первый квартал нынешнего позволяют, по словам Президента, судить о том, как будет развиваться в целом ситуация по стране. «То есть мы уже можем о чем-то говорить. И если Минск выдержит темпы — треть от уровня, даже больше, ВРП от уровня республики, — значит, и в стране будет неплохо», — сказал он.



О жилищном строительстве и долгостроях Глава государства затронул тему жилищного строительства, напомнив о планах строить жилье преимущественно за пределами Минска, «чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблемы для минчан». «Как здесь вы видите перспективы?» — поинтересовался Александр Лукашенко.

Это недопустимо. Лукашенко поставил задачу разобраться с долгостроями в столице, особенно в «Минск-Мире» Отдельное внимание Президент обратил на проблему сверхнормативных сроков строительства жилья. «Это недопустимо — долгострои, — подчеркнул глава государства. — У вас их 13, и из них в «Минск-Мире» — 8. Это вообще недопустимо. Они (компания, которая занимается застройкой этого квартала. — Прим. БЕЛТА) пришли сюда работать, заключили с нами инвестиционные соглашения, договора, взяли на себя обязательства. Пусть выполняют, если хотят работать здесь». О благоустройстве Глава государства во время разговора сделал особый акцент на приведении в порядок Минска в Год благоустройства. «Как будет в Минске, так будет по всей стране. Владимир Евгеньевич, это не значит, что мы где-то подмести улицы должны или деревца высадить. Надо прежде всего, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди, предприятия и организации», — поставил задачу Президент. Например, процесс благоустройства парка Победы в Минске власти города поручили курировать образовательному учреждению, и его руководитель несет за это ответственность. «То же самое — предприятия. Я много раз об этом говорил. Вокруг предприятия как вы обозначите им на карте зону ответственности, они должны за это отвечать, чтобы было чисто, аккуратно», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что за требованием содержать в чистоте и порядке город стоит не столько желание сделать его красивым, сколько забота о здоровье людей. «Знаете, люди услышали: «Вот, чистоту требуют и так далее, листья собирать и прочее». А если не собирать? Это же все гниет, и эта гниль со всей заразой, которая там накапливается, вдыхается людьми. Это здоровье людей. Поэтому надо в чистоте, порядке содержать не только свое жилище, но все, что вокруг, в местах общественного пользования. Поэтому каждый клочок земли должен быть за кем-то закреплен», — подчеркнул Президент. Это требование касается также и жилой застройки. «Внутри территории должны быть облагорожены, ухожены, в том числе и дворы, где живут жильцы. Главам администраций на местах задачу ставьте. Они пусть жестко требуют. Жестко требуют, потому что заболеет человек — бесплатно лечим, расходуем колоссальные деньги. Так давайте отсюда начинать», — отметил Александр Лукашенко. Что касается внешнего вида зданий, здесь Президент поставил задачу привлекать те организации, которые занимают первые этажи строений, к поддержанию фасадов в нормальном виде. «У нас почти в каждом доме на первых этажах коммерческие структуры, государственные предприятия. Мы договаривались когда-то: фасад — за ними. Мы уже не нагружаем, чтобы они внутри жильцам помогали ремонтировать и балконы в порядок приводить. Фасады пусть приводят в порядок. За свой счет. Кому надо помочь, вы разберетесь», — сказал глава государства. «То есть все эти вопросы надо предусмотреть, чтобы Минск был еще краше, еще красивее, тогда легче будет (добиться порядка и благоустройства. — Прим. БЕЛТА) на местах: «Поезжайте, посмотрите в Минске», — обратил внимание Президент.

В качестве примера он привел благоустройство территории вокруг водной артерии Минска — реки Свислочь. Во время субботника глава государства лично принимал участие в том, чтобы благоустроить территорию парка Народного единства, высадив здесь аллею из 80 деревьев. «Когда-то это будет красивое место. Вокруг все должно там быть красиво. Это водная артерия. Возле нее должен быть порядок, чтобы люди могли отдыхать», — пояснил Александр Лукашенко. «По благоустройству должны быть приняты соответствующие решения, меры, и они должны осуществляться. Хочу, пользуясь случаем, всех предупредить, что в этом плане мы возьмем на очень серьезный контроль благоустройство в стране, — обратил внимание глава государства. — Пусть никто не думает, что объявили Год благоустройства, год пройдет и там все забудется. Не забудется. Все должно быть в порядке — и дороги, и дома, и вокруг территорий (должен быть порядок. — Прим. БЕЛТА), предприятия… Все, что не нужно, нужно снести. Где нужно построить что-то, значит, нужно построить». При необходимости Президент отметил готовность оказать финансовую поддержку Минску: «Если не хватит какой-то там копейки (небольшой желательно), одолжим, в будущем году отдашь».