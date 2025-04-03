Она призвана рассказать о героизме белорусских священников. С такой инициативой выступил отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Гомельской епархии

Выставка проходит в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина. На стендах размещены уникальные фотоснимки, архивные документы и свидетельства очевидцев. Все это рассказывает о различных аспектах деятельности церкви в военные годы.

Организаторы приглашают всех, кто интересуется историей и духовным наследием, посетить выставку. Экспозиция постоянная.