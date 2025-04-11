Комитетом государственного контроля Гомельской области осуществляется контроль за качеством торгового обслуживания населения.

В целях решения имеющихся проблем и устранения недостатков в работе торговых объектов Комитет госконтроля Гомельской области 11 апреля проведет «горячую линию».

Граждане с 10.00 до 13.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-66, 8 (0232) 23-83-96 могут сообщить о ненадлежащем торговом обслуживании, отсутствии в продаже необходимых товаров, несоблюдении санитарных норм и других проблемных вопросах

в работе торговых объектов.

Поступившая на горячую телефонную линию информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

Председатель Комитета А.А. Игликов