Благоустройство проведут на территориях населенных пунктов, землях, прилегающих к автомобильным и железнодорожным магистралям, мемориальных комплексах, местах боевой и воинской славы, захоронениях воинов и партизан Великой Отечественной войны, районных, городских и сельских погребениях.

Молодежь окажет помощь одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам в наведении порядка на их приусадебных участках.

Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе на рабочих местах, пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси.

Гомельщина официально