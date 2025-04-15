15 апреля с 10.00 член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Анатольевна Зенкевич проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Петровского, 31 (Жлобинский районный исполнительный комитет).

Личный прием будет проводиться по предварительной записи в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (02334) 4-48-86.