17 апреля с 10.00 до 11.00 в здании Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 1-2, личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета, проведет начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области полковник юстиции Максим Владимирович Спринцин.

Предварительная запись на личный прием будет осуществляться 14–15 апреля с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8(02336) 7-22-59.