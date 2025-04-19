19 апреля в 00.00 на центр оперативного управления РОЧС поступило сообщение о пожаре бани в а.г. Уваровичи Буда-Кошелевского района. В результате пожара повреждены потолочное перекрытие и кровля бани. Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Не эксплуатируйте печное отопление с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа, не перекаливайте печь, не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не растапливайте печи горючими жидкостями. Не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами, не применяйте в аппаратах защиты электросетей некалиброванные плавкие вставки (скрутки проволоки, «жучки»).

Помните! Ваша безопасность в ваших руках.

Буда-Кошелевский РОЧС