На спортивной базе Гусевицкой школы прошло первенство Буда-Кошелевского района по легкоатлетическому кроссу памяти воина-интернационалиста Юрия Ивановича Чепикова.
Участие в кроссе приняли 75 спортсменов, которые соревновались в трех возрастных группах и на трех различных дистанциях. Победу в командном зачете завоевали Коммунаровская и Глазовская СШ, на втором месте Уваровичская и Потаповская СШ, а бронзовые награды у гимназии райцентра и Гусевицкой СШ.
Победители и призеры в личном первенстве
Мальчики 2011 г.р. и младше (1000 м):
1. Евгений Ревин (Коммунар);
2. Матвей Сомов (Губичи);
3. Арсений Першин (Уза).
Девочки 2011 г.р. и младше (1000 м):
1. Арина Костеницкая (Коммунар);
2. Екатерина Кабаева (Уваровичи);
3. Марина Радьковская (Уваровичи).
Юноши 2009-2010 г.р. (2000 м):
1. Никита Душкевич (Коммунар);
2. Виктор Мельниченко (Гусевица);
3. Егор Ревин (Коммунар);
Девушки 2009-2010 г.р. (1000 м):
1. Полина Кравченко (Потаповка);
2. Камилла Алиева (Коммунар);
3. Алина Толкачёва (Пенчин).
Юноши 2007-2008 г.р. (3000 м):
1. Иван Шестаков (Дуравичи);
2. Алексей Иванковский (Уваровичи);
3. Арсений Нивирович (Коммунар).
Девушки 2007-2008 г.р. (2000 м):
1. Анастасия Слепухина (Бушевка);
2. Виктория Кобрусева (Уваровичи);
3. Дарья Кусенкова (Дуравичи).