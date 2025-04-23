На спортивной базе Гусевицкой школы прошло первенство Буда-Кошелевского района по легкоатлетическому кроссу памяти воина-интернационалиста Юрия Ивановича Чепикова.

Участие в кроссе приняли 75 спортсменов, которые соревновались в трех возрастных группах и на трех различных дистанциях. Победу в командном зачете завоевали Коммунаровская и Глазовская СШ, на втором месте Уваровичская и Потаповская СШ, а бронзовые награды у гимназии райцентра и Гусевицкой СШ.

Победители и призеры в личном первенстве



Мальчики 2011 г.р. и младше (1000 м):

1. Евгений Ревин (Коммунар);

2. Матвей Сомов (Губичи);

3. Арсений Першин (Уза).

Девочки 2011 г.р. и младше (1000 м):

1. Арина Костеницкая (Коммунар);

2. Екатерина Кабаева (Уваровичи);

3. Марина Радьковская (Уваровичи).

Юноши 2009-2010 г.р. (2000 м):

1. Никита Душкевич (Коммунар);

2. Виктор Мельниченко (Гусевица);

3. Егор Ревин (Коммунар);

Девушки 2009-2010 г.р. (1000 м):

1. Полина Кравченко (Потаповка);

2. Камилла Алиева (Коммунар);

3. Алина Толкачёва (Пенчин).

Юноши 2007-2008 г.р. (3000 м):

1. Иван Шестаков (Дуравичи);

2. Алексей Иванковский (Уваровичи);

3. Арсений Нивирович (Коммунар).

Девушки 2007-2008 г.р. (2000 м):

1. Анастасия Слепухина (Бушевка);

2. Виктория Кобрусева (Уваровичи);

3. Дарья Кусенкова (Дуравичи).