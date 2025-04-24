Правовые инспекторы труда профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по всей стране. Юристы проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально — экономических интересов.

Так, в Буда-Кошелеве профсоюзный правовой прием граждан проведет Павел Дмитриевич Легостаев, главный правовой инспектор Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций.

Время и место проведения:

— с 10.15-12.15 — ППО Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Буда-Кошелевского района», г. Буда-Кошелево, ул. Горького, д. 3 актовый зал;

— с 12.30-14.30 — Буда-Кошелевская районная организация Белорусского профессионального союза работников государственныйх и других учреждений, г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 7, каб. 4.;

Стоит отметить, что на профсоюзные правовые приемы приглашаются сотрудники прокуратуры. Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы обратившихся.