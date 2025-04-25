25 апреля в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под названием «На вело, мото и мопеде заедем в лето без трагедий!»

В 2024 году на территории Гомельской области с участием мототранспорта зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 36 — были травмированы.

В этом году таких ДТП зарегистрировано 1, в котором травмирован 1 человек.

С участием велосипедистов в прошлом году зарегистрировано 58 ДТП, в которых 7 человек погибли и 52 — получили травмы различной степени тяжести. В 10 случаях травмированы 10 несовершеннолетних велосипедистов.

В текущем году с участием велосипедистов зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 — травмированы.

В нынешнее время двухколесный транспорт пользуется большой популярностью. При этом не каждый осознает, что управление такой техникой всегда связано с повышенной опасностью, так как мотоциклисты и велосипедисты, в отличие от автомобилистов, не защищены кузовом своего транспорта.

Водителям и велосипедистам необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными, адекватно оценивать возможные риски для своей жизни и здоровья. Ни в коем случае не воспринимать езду на двухколесном транспорте, как развлечение, так как вероятность погибнуть или получить серьезную травму на дороге очень высока.

Стоит помнить, что нельзя садиться за руль двухколесного механического транспортного средства, не имея на то права.

Госавтоинспекция напоминает! В соответствии с требованиями статьи 25 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» получить право управления механическим транспортным средством:

категории «ДМ» (скутеры) и «А1» (мотоциклы объемом двигателя до 125 см3 включительно) допускаются лица, достигшие 16-ти летнего возраста;

категорию «А» (объем свыше 125 см3) — с 18-ти лет.

ВАЖНО! Получить право управления колесным трактором и самоходной машиной могут лица, достигшие 17- ти летнего возраста!

Желающие получить водительское удостоверение на право управления мопедом (скутером) категории АМ сдают только теоретический экзамен, в двух других случаях сдаются теоретический и практический экзамены.

Прием теоретического экзамена осуществляется с использованием автоматизированных систем. Проверка навыков управления мотоциклом осуществляется на специальной площадке, оборудованной соответствующими элементами.

Для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категорий «AM. AI, А» следует обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ по месту жительства.

Что же может грозить водителю, который сел за руль транспортного средства, не имея на то права?!

Управление мототранспортом без соответствующей категории влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством за аналогичное нарушение в течение года штраф составит от 20 до 50 базовых величин, или административный арест.

Также, немаловажным будет отметить тот факт, что за неоднократное управление механическим средством, а это более двух раз в течение года, водитель будет привлечен уже к уголовной ответственности по статье 317-2 УК Республики Беларусь. Данная статья предусматривает наказание в виде общественных работ, или штраф, или исправительные работы на срок до 6 месяцев или арест с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. В случае, если осужденный вновь совершит указанное преступление, он будет наказан штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Обязательным является своевременная регистрация транспортного средства, а также получение допуска к участию в дорожном движении. Помните, что управление мотоциклом с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного знака влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 10 до 20 базовых величин.

Уважаемые мотоциклисты! Помните, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является строгое соблюдение Правил дорожного движения.

Несколько советов, подсказанных опытом лучших мотоциклистов:

сев за руль, будьте спокойны, рассудительны. Рядом с вами могут оказаться азартные, недисциплинированные водители. Никогда не поддавайтесь их влиянию, не берите с них пример. Ведите мотоцикл так, как этого требуют условия безопасности. Не позволяйте втянуть себя в бессмысленные мотогонки. Улица — не место для соревнований самодеятельных «гонщиков», которые зачастую не способны справиться с мотоциклом в простых ситуациях;

никогда не считайте, что вы достигли вершин мастерства в управлении мотоциклом. Скоростная машина и дорога могут в любой момент сыграть с вами злую шутку;

учитесь разгонять, тормозить, вести мотоцикл на поворотах с учетом дорожных и погодных условий. Учитесь пользоваться обоими тормозами, не доводя торможение до юза, старайтесь сохранить при этом равновесие. При возникновении заноса выводите из него мотоцикл поворотом руля в сторону заноса;

помните о том, что вы в меньшей степени защищены, чем водитель автомобиля, которого может уберечь от травм корпус автомобиля. Поэтому не забывайте застегнуть мотошлем. Он дан вам не как головной убор, а как средство, которое позволяет сохранить жизнь, здоровье, снизить тяжесть телесных повреждений при дорожно-транспортных происшествиях;

злейший враг мотоциклиста — алкоголь. Категорически запрещено садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Водителю мопеда запрещается ездить по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, дорожкам для всадников.

Не следует забывать и об использовании средств пассивной безопасности, в частности мотошлема. Его использование от самого ДТП не убережет, но снизит тяжесть травм от ударов, а также и вовсе может исключить вероятность их получения.

Что же касается пассажиров, перевозимых на мотоцикле или мопеде, — они должны быть в застегнутых мотошлемах, а ехать в нетрезвом состоянии им и вовсе запрещено (кроме бокового прицепа к мотоциклу). В случае нарушения этих требований к ответственности могут быть привлечены как сам водитель, так и пассажир.

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ СТОИТ ПОМНИТЬ! Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом:

выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота;

колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. Расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров;

при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки, обозначающей ее край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.

Особую угрозу для всех велолюбителей несет темное время суток. Так, согласно ПДД, при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди — фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет. При этом вне населенных пунктов велосипедист ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДЕТ В ОДЕЖДУ ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (за исключением движения по велосипедной дорожке).

Велосипедист обязан пересекать проезжую часть дороги по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист вправе НЕ СПЕШИВАТЬСЯ! Но при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен ЗАБЛАГОВРЕМЕННО СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, ПЕРЕСЕКАТЬ ЕЕ СО СКОРОСТЬЮ ИДУЩЕГО ШАГОМ ПЕШЕХОДА.

При движении на нерегулируемых пешеходных переходах, велосипедных и регулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах при одновременном для водителей и велосипедистов разрешающем сигнале регулировщика или светофора велосипедист ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД ДРУГИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,

Не менее важной для безопасности велосипедиста является велоэкипировка. В настоящее время в продаже имеются защитные шлемы, накладки на локтевые и коленные суставы. Конечно же, это не решит всех возможных проблем на дороге, но существенно снизит получение возможных травм.

Движение на мопеде должно осуществляться по обочине или проезжей части дороги не далее 1 метра от правого края проезжей части. При этом выезд далее 1 метра от ее правого края допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота.

Велосипедисту и водителю мопеда запрещается:

использовать технически неисправные велосипеды и мопеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов;

двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях (подножках);

поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей трамвайный путь, и на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении;

двигаться по проезжей части в условиях снегопада и (или) гололедицы;

перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до 7 лет на дополнительном специально оборудованном сиденье или, когда перевозка пассажиров предусмотрена конструкцией мопеда;

перевозить грузы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты транспортного средства, а также грузы, мешающие управлению этим транспортным средством.

Запрещается управлять на дороге велосипедом лицам моложе 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).