26 апреля член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, генеральный директор Гомельского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Людмила Анатольевна Сапего проведет:

— с 16.00 до 17.00 — личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в Гомельском торгово-производственном республиканском унитарном предприятии «Фармация» (г. Гомель, ул. Мозырская, 16а). Предварительная запись будет осуществляться по телефону 8 (0232) 29-27-77.

— с 17.00 до 18.00 — «прямую линию». Звонки будут приниматься по телефону: 8 (0232) 29-32-92.