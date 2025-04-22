В ходе выездного открытого судебного заседания судом Буда-Кошелевского района постановлен обвинительный приговор по уголовному делу о тайном похищении имущества, совершенного группой лиц.

Как пояснила государственный обвинитель Виктория Стрижнева, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь, было предъявлено работникам одного из сельхозпредприятий района, которые похитили с его территории металлолом.

В период времени с конца декабря 2024 года по февраль текущего, в три этапа, они вручную выносили металлолом за территорию и складировали в поле. Впоследствии один из фигурантов дела перевозил его на мотоблоке к себе домой. При погрузке похищенного в автомобиль заготовителя фигуранты дела были задержаны сотрудниками милиции. Металлолом изъят и возвращен предприятию.

На суде обвиняемые признали свою вину и чистосердечно раскаялись.

На основании ч.2 ст. 205 УК каждому из фигурантов дела назначено наказание в виде щтрафа в размере 30 базовых величин, что составляет 1260 рублей.