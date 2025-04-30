Комитет государственного контроля Гомельской области изучает достаточность принимаемых в области мер по эффективному использованию недвижимого имущества организаций всех форм собственности.

В этих целях 30 апреля по телефону 8 (0232) 21-03-20 в областном Комитете госконтроля будет проводиться «горячая линия» с населением.

Граждане с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 могут сообщить об известных им фактах длительного неиспользования объектов недвижимости, ненадлежащего содержания зданий и прилегающих территорий, наличия аварийноопасных объектов, доступ к которым не ограничен.

Поступившая информация будет изучена специалистами и, при необходимости, Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.

Первый заместитель председателя Комитета А.С. Прикота