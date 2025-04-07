Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников в христианском календаре, символизирующий начало воплощения божьего замысла о спасении. В храмах на Благовещение проходит служба, в конце которой выпускают белых голубей.

Верующим в этот день важно задуматься об умении принимать волю Божью, те жизненные ситуации, которые невозможно изменить. Следует поблагодарить Бога за то хорошее, что есть в жизни, избегать уныния и негативных мыслей.

В семье в этот день должны царить мир и гармония.

Что нельзя делать:

Девушкам нельзя заплетать косы, шить, вязать – эти действия также относятся к труду.

Нельзя убираться, работать в доме или огороде. Стоит отказаться даже от стирки и мытья посуды.

К малознакомым людям в гости лучше в этот день не ходить и у себя дома их не принимать.

Нельзя брать и давать в долг – иначе весь год деньги водиться не будут.

На удачу:

Благовест – время нести благие вести. В этот день особенно приветствуются занятия благотворительностью и пожертвования в помощь нуждающимся.

Считалось, если звенеть тазами и всячески шуметь, это отпугнет хищников на целый год и поможет сохранить скот в целости.

Вечером собирали и сохраняли золу из печки – ею посыпали заболевшие растения, благовещенская зола способна излечить их и сохранить урожай.

Благовещение всегда знаменовало собой начало весны. На следующий день начинались посевные работы.

Природные синоптики:

Первые грибы на возвышенности – к летним дождям; в ложбинке – к суше.

Ночь на Благовещение теплая – вся весна будет такая же.

Ярко светит солнце и безоблачно – летом будут грозы.

Мокрое Благовещение – грибное лето.

Если у березы уже появились листочки, а ольха пока еще голая – значит, лето будет очень солнечным и теплым.

Дождливая погода – весь год для рыбаков будет хороший улов.

Благовещение без ласточек – холодная весна.

Если в этот день холодный ветер – будет лето холодное, а если ветер теплый, южный – то и лето будет теплое.

Красные круги вокруг солнца – к урожаю.

Туманное утро предвещает большие разливы рек.

Каково Благовещение, таково и Светлое Христово Воскресение.

Источник: https://gp.by

© Правда Гомель