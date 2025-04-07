Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников в христианском календаре, символизирующий начало воплощения божьего замысла о спасении. В храмах на Благовещение проходит служба, в конце которой выпускают белых голубей.
Верующим в этот день важно задуматься об умении принимать волю Божью, те жизненные ситуации, которые невозможно изменить. Следует поблагодарить Бога за то хорошее, что есть в жизни, избегать уныния и негативных мыслей.
В семье в этот день должны царить мир и гармония.
Что нельзя делать:
- Девушкам нельзя заплетать косы, шить, вязать – эти действия также относятся к труду.
- Нельзя убираться, работать в доме или огороде. Стоит отказаться даже от стирки и мытья посуды.
- К малознакомым людям в гости лучше в этот день не ходить и у себя дома их не принимать.
- Нельзя брать и давать в долг – иначе весь год деньги водиться не будут.
На удачу:
- Благовест – время нести благие вести. В этот день особенно приветствуются занятия благотворительностью и пожертвования в помощь нуждающимся.
- Считалось, если звенеть тазами и всячески шуметь, это отпугнет хищников на целый год и поможет сохранить скот в целости.
- Вечером собирали и сохраняли золу из печки – ею посыпали заболевшие растения, благовещенская зола способна излечить их и сохранить урожай.
- Благовещение всегда знаменовало собой начало весны. На следующий день начинались посевные работы.
Природные синоптики:
- Первые грибы на возвышенности – к летним дождям; в ложбинке – к суше.
- Ночь на Благовещение теплая – вся весна будет такая же.
- Ярко светит солнце и безоблачно – летом будут грозы.
- Мокрое Благовещение – грибное лето.
- Если у березы уже появились листочки, а ольха пока еще голая – значит, лето будет очень солнечным и теплым.
- Дождливая погода – весь год для рыбаков будет хороший улов.
- Благовещение без ласточек – холодная весна.
- Если в этот день холодный ветер – будет лето холодное, а если ветер теплый, южный – то и лето будет теплое.
- Красные круги вокруг солнца – к урожаю.
- Туманное утро предвещает большие разливы рек.
- Каково Благовещение, таково и Светлое Христово Воскресение.
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