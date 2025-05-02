«Белпочта» предлагает бесплатно отправить карточки и солдатские треугольники близким ко Дню Победы в рамках акции «Поздравь родных и близких с праздником Победы». Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Белпочта».

«Почтовые карточки и солдатские треугольники, подписанные от руки, с теплыми словами подарят положительные эмоции, волнительные минуты и искреннюю радость, а белорусская почта бесплатно доставит ваши поздравления адресату», — говорится в сообщении.

7-9 мая «Белпочта» бесплатно доставит по Беларуси простые почтовые карточки и солдатские треугольники, приобретенные участниками акции в местах проведения. В акции могут принять участие только физические лица.

Места проведения в Минске: 7 и 8 мая — на столичном почтамте (пр-т Независимости, 10) с 10.00 до 12.00 и в отделении почтовой связи №60 (ул. Вокзальная, 22) с 17.00 до 19.00, 9 мая — на столичном почтамте с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 и в отделении почтовой связи №60 (ул. Вокзальная, 22) с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00.