Весенний велопробег собрал вместе единомышленников – почитателей двухколесного транспорта и здорового образа жизни разных возрастов.

Участников поприветствовала заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова:

– Уважаемые жители и гости Будакошелевщины, 1 Мая для нас – праздник мира, дружбы и согласия. Многие годы он объединяет миллионы граждан, которые стремятся к профессиональному и творческому самовыражению, считают своим долгом честно и добросовестно работать, приносить пользу родной земле и приумножать наследие прошлых поколений. Первомай в настоящее время – это возможность осознать собственную востребованность обществом, ощутить гордость за свершения своего трудового коллектива, причастность к достижениям всей Беларуси.

Хочется сказать слова искренней признательности и благодарности всем труженикам: работникам промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры. Тем, кто стоит на страже общественного порядка и национальных интересов. Лица лучших людей района можно сегодня увидеть на Доске почета. Они – наша гордость, пример, достойный уважения и подражания.

Огромное спасибо говорим старшему поколению, ветеранам, пережившим суровое военное лихолетье, поднявшим Беларусь из руин и многое сделавшим для создания мощного экономического потенциала современной республики.

Конечно же, обращаюсь к молодому поколению с просьбой перенять лучшие традиции отцов и дедов: любовь и уважение к труду и людям труда, чувство долга и ответственности, честность и целеустремленность.

Уважаемые будакошелевцы, вашими стараниями и усилиями район развивается из года в год. Уверена, без любви к нашей малой родине такое замечательное преображение было бы невозможным. В основе каждого из достижений лежит труд жителей района. Спасибо всем, кто принял участие в подготовке к майским праздникам: еще совсем недавно по всему району прошли субботники. Благодаря мероприятиям по благоустройству населенные пункты стали еще привлекательнее. И это, безусловно, добавляет праздничности нынешнему Первомаю.

Не будем же останавливаться на достигнутом, ведь впереди у нас еще много дел. Давайте сделаем наш общий дом по-настоящему уютным и прекрасным ради себя и ради будущего наших детей. И сегодня этот праздничный день мы встречаем с открытия велосезона в нашем районе. В преддверии 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в рамках данного мероприятия мы возложим цветы и почтим минутой молчания всех тех, кто спас Родину и мир от ужасов нацизма. Ведь трагедия Великой Отечественной затронула каждую белорусскую семью, а страна лишилась каждого третьего жителя. Для нас этот праздник святой, и мы всегда встречаем его с чувством гордости за свой народ, свою страну, за наше старшее поколение, отстоявшее для нас свободу. Конечно, и с чувством ответственности, мы должны передать память о тех страшных событиях идущим за нами поколениям. Очень хотелось бы, чтобы каждый человек на нашей земле осознавал: самое главное в жизни – это мир.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Людмила Кураликова поздравила земляков с 1 Мая, пожелала всем крепкого здоровья, процветания и, конечно же, мирного неба. Колонна дружно стартовала с площади, проехала по городским улицам, через деревню Кошелево и направилась обратно к городу. На Кургане Славы участники мероприятия возложили цветы и почтили память погибших героев.

Праздничные мероприятия продолжились в гимназии райцентра, где активисты РОО «Патриоты Беларуси» организовали для детей и взрослых «Веселый субботник», а в ЦРДК вниманию зрителей представят свои творческие номера участники районного конкурса-праздника «И играла гармонь в День Победы!».