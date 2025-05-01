С 1 мая в Беларуси вступили в силу изменения, предусмотренные законом «Об изменении законов по вопросам ветеранов». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Так, ветераны Великой Отечественной войны, награжденные за службу в тылу, теперь будут получать увеличенную доплату к пенсии — вместо 50% им начислят 250% от минимальной пенсии, что составляет почти Br290. Кроме того, эта категория получает новый статус, полностью приравнивающий их к участникам боевых действий со всеми положенными льготами и социальными гарантиями.

Вырастет и пенсионная доплата ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных за труд в тылу, — с 50% до 100% минимального размера пенсии, до Br115. Особые условия предусмотрены для ветеранов боевых действий. Военнослужащие, получившие инвалидность в мирное время, приобретают право на досрочный выход на пенсию — на пять лет раньше установленного срока. Отдельная мера поддержки введена для граждан, работавших в Афганистане в период с 1979 по 1989 год — они будут ежемесячно получать дополнительную выплату, равную 100% минимальной пенсии.

Также с 1 мая бывшие узники фашизма и ветераны боевых действий будут иметь право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

На внеочередное обслуживание в медучреждениях могут рассчитывать ветераны ВОВ (награжденные за труд в тылу), жители блокадного Ленинграда, бывшие узники и ветераны боевых действий.

Предусмотрены льготы для учащихся лицеев МЧС и МВД. Теперь они имеют право на бесплатный проезд в городском/пригородном транспорте и бесплатные лекарства.

В ведомстве отметили, что закон затрагивает порядка 30 тыс. человек и приурочен к 80-летию Победы.