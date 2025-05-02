Генеральная прокуратура поддержала в Минском областном суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя экстремистского формирования, осуществляющего экстремистскую деятельность через деструктивный Telegram-канал «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», Беспалова С.А. – ему инкриминирован ряд умышленных преступлений экстремистской направленности, сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

В связи с тем, что обвиняемый скрылся от правосудия, уголовное дело в отношении него рассмотрено в порядке специального производства. При этом соблюдены общие правила судебного разбирательства.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал Беспалова виновным в: заговоре с целью захвата государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем; организации на территории Республики Беларусь массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок; публичных призывах к захвату государственной власти, и иных действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси; клевете и публичном оскорблении Президента Республики Беларусь; иных преступлениях.

По совокупности преступлений Беспалову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет со штрафом в размере 1 000 базовых величин (42 тыс. рублей).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Источник: https://gp.by

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