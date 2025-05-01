Мобилизация в Гомеле началась 23 июня 1941 года. Тысячи граждан пошли в военкоматы, обращались в партийные органы с просьбой отправить на фронт. Уже к вечеру гомельские заводы массово перешли на выпуск военной продукции. Фабрика «Спартак» приступила к изготовлению коктейлей Молотова, «Гомсельмаш» — мин, а Станкостроительный завод имени С.М.Кирова — минометов.

Над возведением оборонительных сооружений трудились тысячи гомельчан. Вокруг города их силами был выкопан противотанковый ров длиной в 28 км. Создавались танковые заслоны. Гомельские комсомольцы взяли шефство над военными госпиталями: установили ежедневное дежурство в приемных покоях и палатах. Было подготовлено свыше 300 медицинских сестер, которых позже отправили на фронт. 9 июля в Гомеле сформировали полк народного ополчения под командованием Федора Уткина, бойцы которого охраняли важные промышленные объекты. Из города активно эвакуировали на Урал и в Поволжье промышленные объекты и культурные ценности.

Борьба на Гомельском направлении длилась 50 дней, тяжелейшие бои непосредственно за областной центр шли 12 дней. За это время гитлеровцы потеряли более 80 тыс. солдат и офицеров, около 200 танков и 100 самолетов. Но главное — Красная армия сумела выиграть время для выстраивания обороны на следующих рубежах.

Самый известный партизанский отряд Гомельщины «Большевик» был создан 17 августа 1941 года. Среди его бойцов — представители партии и актива города. Первоначально в него входили 37 человек, которые базировались неподалеку от шоссе Гомель — Чернигов. Возглавил отряд директор авторемонтного завода Илья Федосеенко. Уже в августе — сентябре народные мстители совершили первые диверсии: уничтожили технику и живую силу противника, немецкие авторемонтные мастерские. Когда гитлеровцам стало известно о месте базирования «Большевика», туда был направлен карательный отряд. Наши бойцы отошли на территорию Чечерского района, где продолжили борьбу вместе со здешними партизанами. Был уничтожен крупный немецкий гарнизон в деревне Нисимковичи.

В 1943 году, накануне Курской битвы, в районе станции Красный Берег бойцы спецотряда НКВД «Храбрецы» под командованием Александра Рабцевича пустили под откос немецкий состав, перевозивший снаряды с химическим боевым веществом. Из немецких вагонов достали несколько необычных зарядов и переправили в Москву. Эксперты-химики подтвердили: внутри боевое отравляющее вещество. После чего Сталин сообщил о произошедшем Черчиллю, который заявил на весь мир: если Германия будет использовать химическое оружие на Восточном фронте, Великобритания оставляет за собой право усеять немецкие территории химическими бомбами. И Гитлер испугался, ведь с помощью запрещенных видов вооружения союзники легко могли превратить немецкие земли в безлюдную пустыню.

Летом 1943 года, после разгрома фашистов в битве на Курской дуге, Красная армия окончательно перехватила инициативу у гитлеровцев. 23 сентября 1943 года был освобожден первый районный центр на территории БССР — Комарин. В октябре от гитлеровцев очистили большую часть Добрушского района. 11 октября освободили Новобелицу, но сам Гомель с ходу взять не удалось. Город был полностью освобожден лишь 26 ноября 1943 года. В Москве по этому поводу дали салют — по 20 залпов из 224 артиллерийских орудий.

Гомель стал 36-м в списке городов и населенных пунктов, куда отправились авторы проекта «Цитадели мужества». Проект выходит в газете «7 дней» и на сайте БЕЛТА раз в две недели. Всего будет опубликовано 42 материала — о каждом из населенных пунктов, награжденных вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».