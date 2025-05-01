Он символизирует пробуждение и светлые надежды, сплоченность и единство, неразрывную связь истории и современности.

Наша республика всегда славилась талантливым и трудолюбивым народом, любящим Родину и желающим жить в благополучии и добрососедстве. И в первомайский день мы испытываем гордость за родную страну, свою сопричастность к построению процветающей Беларуси.

В преддверии 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне особенно хочется высказать слова благодарности труженикам тыла, которые в голод, холод и разруху отдавали все свои силы для Победы, а в тяжелые послевоенные годы всей страной, плечом к плечу, единым трудовым фронтом поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали народное хозяйство.

Огромная благодарность за преданность родной земле, добросовестный труд и настойчивость в достижении поставленных целей, за то, что вы сделали для будущих поколений!

Нам, нынешнему поколению, также предстоит многое сделать. Именно сплоченность, патриотизм и созидательный труд каждого являются основой стабильности, динамичного и успешного развития Республики Беларусь.

Уверены, в непростых геополитических и экономических условиях только общими усилиями, верой в себя, в свои силы и возможности мы преодолеем все трудности.

Пусть этот светлый майский праздник и наши искренние пожелания придадут всем нам новые силы и вдохновение для осуществления будущих надежд и трудовых свершений на благо нашей Родины! Мира, добра и благополучия!

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь