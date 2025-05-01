«Первого мая мы все традиционно отмечаем праздник весны и труда. Этот день олицетворяет собой стремление человека к созиданию, миру и благополучию, он служит отправной точкой для хороших начинаний и открытия интересных перспектив. В первомайских торжествах принимают участие не только трудовые коллективы, но и семьи. Все приходят с отличным настроением. Очень хорошо, что мы сохранили эту традицию, потому что, только сохраняя все лучшее, можно идти дальше и достигать многого.

Праздник труда объединяет всех, независимо от профессии, кто любит свое дело и каждый день трудится на благо нашей Гомельской области, и еще раз напоминает нам, что только трудом создается все лучшее на земле. Желаю всем здоровья, счастья и успехов. Пусть труд всегда будет востребованным и плодотворным», – отметила сенатор.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь