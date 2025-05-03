Владимир Зеленский не принял предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию агентства Франс Пресс.

По словам Владимира Зеленского, Украина не будет играть в игры, «чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая». Он отказался от перемирия в дни празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Также Владимир Зеленский обозначил свою позицию по отношению к тем, кто будет присутствовать на параде в Москве. «Наша позиция очень проста по отношению ко всем странам, которые посетили или собираются посетить Россию 9 мая, — мы не можем взять на себя ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вашу безопасность», — заявил он.

Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 с 7 на 8 мая до 00.00 с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.

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