Транспортные средства для личного пользования, ввозимые в Беларусь, за исключением зарегистрированных в государствах — членах ЕАЭС, подлежат таможенному декларированию. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

Декларантом при выпуске авто в свободное обращение вправе выступить достигшее 16-летнего возраста физическое лицо государства — члена ЕАЭС, обладающее правом собственности в отношении авто.

Декларирование осуществляется с использованием пассажирской таможенной декларации в письменной или электронной формах и представлением подтверждающих заявленные в декларации сведения следующих документов: удостоверяющих личность; подтверждающих стоимость декларируемого авто; позволяющих идентифицировать транспортное средство, а также подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством; транспортные (перевозочные) документы.

Выпуск в свободное обращение производится таможенным органом при соблюдении условий, предусмотренных п. 2 ст. 262 Таможенного кодекса ЕАЭС, в том числе при уплате таможенных пошлин, налогов в соответствии с главой 37 кодекса. В отношении ввозимых транспортных средств применяются ставки согласно таблице 2 Приложения 2 к Решению Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 г. № 107.

В ГТК обратили внимание, что таможенные платежи исчисляются таможенным органом, производящим выпуск товаров, на основании сведений, заявленных при декларировании, а также по результатам проведения таможенного контроля. Обязанность заявления полных и достоверных сведений, необходимых для определения суммы таможенных платежей, возлагается на декларанта.

Кроме того, в соответствии с положениями Налогового кодекса Республики Беларусь в отношении транспортных средств, ввозимых с целью выпуска в свободное обращение, подлежит уплате утилизационный сбор.