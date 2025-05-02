Президент Беларуси Александр Лукашенко окончательно расставил точки над «i» в вопросе ношения и использования в Беларуси символики георгиевской ленточки, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратился к данной теме в самом начале встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, где присутствовал и посол России Борис Грызлов. Раннее Александр Лукашенко высказывался по этому вопросу в Волгограде на переговорах с Владимиром Путиным. Такое внимание связано с попытками в определенных кругах искусственно раскрутить данный вопрос и сделать точкой раздора в белорусско-российских отношениях. Видя эту тенденцию, Александр Лукашенко прямо и открыто отреагировал, чтобы пресечь возможные инсинуации.

«Ну мы вам ответили с Владимиром Владимировичем по поводу ленточек. Что меня удивило, он говорит: «Слушай, расскажи мне, в чем дело». Я говорю: «Я думал это, от тебя все идет». — Нет, я в первый раз слышу. — Ну говорю, тогда, наверное, от нашего общего друга. — От кого? — Я говорю: «Ну как, от Бориса Вячеславовича (посла России Бориса Грызлова. — Прим. БЕЛТА)». Засмеялся (Владимир Путин. — Прим. БЕЛТА), говорит: «Не, не может быть». Он говорит: «Откуда?». Я говорю: «Ты посмотри, может, от «Россотрудничества» (российское агентство. — Прим. БЕЛТА). Я не утверждаю», — рассказал Александр Лукашенко подробности разговора с российским коллегой.

«Хотите с ленточками (я и ему сказал) — пожалуйста, хотите с нашими ленточками (белорусскими. — Прим. БЕЛТА) — пожалуйста. Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как в Украине. Вы предложили нам. В этом плане мы определились. Думаю, свое должно быть какое-то отличие», — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проводят акцию «Беларусь помнит», которая похожа на российский «Бессмертный полк». «То же самое фактически. И портреты несут. Кто несет, кто не несет — дело каждого. Мы тогда молодежи предложение взяли (это было мое решение) — молодежь предложила, комсомольцы наши. Вот они предложили этот вариант. Тем более, молодежь — будущее. Хороший вариант. Не украинский. Я говорю: «Хорошо, нет вопросов». Кто-то хочет пройти с георгиевской, кто-то… Но не надо противопоставлять друг другу. Вместе давайте», — заявил Александр Лукашенко.

«Вместе и ходим», — отреагировал Борис Грызлов.

«Да, это и будет правильно. А люди пускай определяются, как они. Поэтому вот, чтобы вы знали, какой разговор, коль вы (Борис Грызлов. — Прим. БЕЛТА) мне когда-то об этом говорили», — добавил белорусский лидер.

Как сообщалось, на переговорах с Владимиром Путиным в Волгограде Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси помимо проводимого по инициативе России шествия «Бессмертного полка», в рамках которого в качестве символики используется георгиевская ленточка, молодежь ранее инициировала ежегодную акцию «Беларусь помнит». Оба мероприятия проводятся параллельно. «Когда вы открывали шествие «Бессмертный полк», мы в Беларуси этим путем пошли. Но молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием полка (инициировала акцию — Прим. БЕЛТА) «Беларусь помнит». И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки, — подчеркнул белорусский лидер. — Ничего плохого не вижу, если кто-то хочет георгиевскую ленту. Кто-то хочет «Беларусь помнит» — эти знаки (символику акции. — Прим. БЕЛТА). Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь».